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Сергей Шойгу поздравил создателей и актеров фильма «Офицеры» с юбилеем картины

Алексей Курильченко
Константин Коковешников
20:22 16.02.2021
Торжественное мероприятие прошло в Центральном театре Российской армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кадр из фильма «Офицеры»
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил создателей и актеров фильма «Офицеры» с 50-летием картины. Торжественное мероприятие прошло в Центральном театре Российской армии. Текст поздравления зачитал заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Примите поздравления по случаю 50-летия выхода на экраны художественного фильма "Офицеры". Образы, созданные Василием Лановым и Георгием Юматовым, блестяще исполненная Алиной Покровской роль офицерской жены, прошедшей вместе с мужем все тяготы и лишения армейской службы, навсегда вошли в сокровищницу отечественного кинематографа», - говорится в сообщении Шойгу.

По словам министра обороны, знаменитая фраза «Есть такая профессия - Родину защищать!» остается актуальной и по сегодняшний день. Сергей Шойгу отметил, что даже спустя 50 лет фильм «смотрится на одном дыхании», пробуждает у зрителя патриотические чувства и помогает тысячам молодых людей выбрать жизненный путь.

Юбилейную программу в Театре посвятили именно офицерам - от Российской Империи до сегодняшних дней. Зрители увидели интерактивную выставку эпох, реконструкции военно-исторических клубов и почтили память Народного артиста СССР Василия Ланового. В фильме актер, которого не стало 28 января в возрасте 87 лет, исполнил одну из главных ролей - Ивана Вараввы.

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