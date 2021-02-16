В темноте над безориентирной местностью: кадры ночных полетов вертолетчиков Северного флота

Экипажи поисково-спасательных и противолодочных вертолетов Ка-27, а также штурмовых Ка-29 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали полеты в ночных условиях над побережьем Кольского залива. В них приняли участие 12 экипажей отдельного корабельного вертолетного авиаполка Северного флота на шести единицах авиационной техники.

Их работу в небе обеспечил личный состав инженерно-авиационной службы полка. В ходе летной смены вертолетчики отработали пилотирование, навигацию и навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью в условиях низкой температуры воздуха.

Отработка данных упражнений в ночное время входит в обязательную программу подготовки, что позволяет обеспечить применение авиации круглогодично даже в сложных условиях, в том числе период полярной ночи, продолжительность которой в Арктике составляет до нескольких месяцев.

Ка-27 является основным вертолетом морской авиации ВМФ России. Он выпускается в двух модификациях: противолодочной - Ка-27ПЛ и поисково-спасательной - Ка-27ПС. Вертолеты Ка-27 способны вести поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполнять транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок. Противолодочная версия предназначена для поиска, обнаружения, слежения и поражения подводных лодок противника.