Первый этап сбора руководящего состава ВМФ под руководством Евменова состоялся во Владивостоке

Первый этап оперативного сбора руководящего состава Военно-морского флота проведен в главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. В сборе руководящего состава принимают участие командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией, адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ, должностные лица органов военного управления, объединений и соединений ВМФ, руководство Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», руководители организаций и предприятий ОПК, ветераны ВМФ.

Стартовым мероприятием сбора стала военно-историческая конференция «Советский военно-морской флот в начальный период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», которая прошла во Владивостоке и была посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны. Евменов отметил, что конференция ставила перед собой цель изучить исторический опыт применения сил советского флота в операциях в начале войны, а также выработать рекомендации по использованию исторического опыта в современных условиях. В ходе конференции выступили все командующие флотами и Каспийской флотилии, добавил Главком ВМФ.

«Анализируя исторический опыт и современные взгляды на роль Военно-морского флота в Великой Отечественной войне, важно знать, в каких условиях флот готовился к войне, каковы были его задачи, как была построена система управления силами. Боевой состав флота перед началом войны в целом отвечал принятой концепции применения для поражения морского противника, но не полностью соответствовал задачам, которые пришлось решать уже в ходе войны», - сказал Евменов.

Он добавил, что несмотря на верную оценку предвоенной стратегической обстановки, учитывающую наличие крупных группировок вооруженных сил Германии и ее союзников на западе и Японии на востоке, распределение сил по флотам не в полной мере отвечало условиям, сложившимся в ходе войны. Советская военная доктрина, существовавшая накануне Великой Отечественной войны, исходила из того, что разгром противника, может быть, достигнут только общими усилиями всех видов Вооруженных Сил. Это требование предопределяло широкое привлечение сил Флота к совместным операциям и боевым действиям совместно с сухопутными войсками на приморских направлениях и конкретизировало его задачи. Содействие сухопутным войскам стало главным содержанием боевой деятельности советского ВМФ в течение всей войны, отметил Главком ВМФ.

«Несмотря на сложные условия, флоты с первого же дня войны приступили к выполнению планов применения, и в ходе общей стратегической обороны вели активные действия, решительно применяя все силы и средства для нанесения поражения противостоящим группировкам противника. Следует отметить, что в ходе войны силы наших флотов и флотилий приняли участие в 27-ми стратегических операций советских Вооруженных Сил (из 51 –й проведенной в ходе Великой Отечественной войны), содействуя сухопутным войскам на всех приморских направлениях театров военный действий, а также на ряде рек и озер. С полным основанием можно заявить, что некоторые операции не состоялись бы без участия сил флотов», - подчеркнул Главком.

По словам Евменова, принимаемые Наркоматом ВМФ меры позволили в ходе оборонительных операций Красной армии обеспечить длительную и упорную оборону военно-морских баз и крупных приморских городов. Так, оборона Либавы, Таллина и Моонзундских островов, 73 дня героической обороны Одессы, 164 дня обороны Ханко, 250 дней обороны Севастополя, 900 дней обороны Ленинграда оттянули на себя крупные группировки войск противника, не давая возможности их применения на других участках советско-германского фронта.

«Поэтому не будет преувеличением сказать, что Военно-морской флот своими действиями внес весомый вклад в срыв планов германского "блицкрига"», - заявил Евменов.

Выступая перед участниками конференции, Главком ВМФ России также отметил, что объективный анализ итогов строительства и оперативно-стратегического применения Вооруженных Сил, и в том числе Военно-морского флота, в ходе Великой Отечественной войны по-прежнему крайне необходим для правильного понимания объективных условий и требований дальнейшего укрепления военного могущества страны с учетом сложившегося ее геополитического положения, современных тенденций развития всех видов вооружений и военной науки.

Поддержание нашей страной этого статуса, помимо решения политических, экономических и социальных задач в морской области, в том числе в оборонной сфере, предполагает дальнейшее строительство и развитие флота, уверен Евменов. Складывающая военно-политическая обстановка ставит перед Военно-морским флотом важные задачи по обеспечению государственной безопасности и оборонного могущества Российской Федерации, успешность выполнения которых, напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности всего личного состава ВМФ, от мудрости и изобретательности ученых, конструкторов, инженеров, технического персонала судостроительных предприятий. Очень важно, чтобы каждый из нас понимал свою личную ответственность за выполнение общей задачи, за успех в бою, сказал Главком. Евменов подчеркнул, что побеждает тот, кто эффективнее использует оружие, упреждает противника, кто более стоек и организован, лучше психологически подготовлен.

«Сегодня личному составу предстоит выполнять учебно-боевые задачи в непростой международной военно-политической обстановке. В этих условиях резко возрастает ответственность военных моряков за обеспечение безопасности морских рубежей Отечества. Каждый из нас – от матроса до адмирала – должен проявить боевую выучку и профессионализм, инициативу и находчивость на порученном участке деятельности. Глубоко убежден, все понимают всю полноту ответственности за порученный участок и выполнят свой долг перед Родиной», - заявил Евменов.

Также во Владивостоке, в фойе Дома офицеров была развернута тематическая фотовыставка, на основе материалов, затрагивающих период истории, обсуждаемый в ходе конференции. В этот же день Евменов, командующие флотами и Каспийской флотилией, должностные лица Главного командования ВМФ, органов военного управления, объединений и соединений ВМФ, руководство Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-Морская Академия» почтили память моряков Тихоокеанского флота, павших за Родину и возложили цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота».