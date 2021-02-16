Российские миротворцы очистили более 1 404 гектаров карабахской земли

Российские миротворцы продолжают контролировать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Нарушений режима не зафиксировано.

Миротворцы обеспечивают и безопасное возвращение беженцев обратно в Карабах. На сегодня вернулись 52 587 человек. Помимо этого, обеспечивается и прохождение колонн Вооруженных сил Азербайджана - с 12 февраля их прошло пять. По просьбе азербайджанцев 13 февраля автомобилями российского Центра гуманитарного реагирования в Кельбаджарский район были доставлены строительные материалы.

А 14 февраля миротворцы сопроводили 15 армянских паломников в монастырь Дадиванк.

Продолжается поиск тел погибших бойцов. Этим занимаются группы Центра гуманитарного реагирования - они действуют совместно с Международным Красным Крестом, а также при участии армянской и азербайджанской сторон.

Медицинские отряды особого назначения продолжают второй этап вакцинации миротворцев от COVID-19. На сегодня полный цикл прививки прошло уже более 1 800 человек.

Инженерно-саперные миротворческие группы продолжают искать и уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы. На сегодня проверено 1 340 зданий, 438 километров дорог. Очищено более 1 404 гектаров территории, и обнаружено 24 294 взрывоопасных предмета.