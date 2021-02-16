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Российские миротворцы очистили более 1 404 гектаров карабахской земли

Тимур Шерзад
17:49 16.02.2021
А 14 февраля миротворцы сопроводили 15 армянских паломников в монастырь Дадиванк. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские миротворцы продолжают контролировать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Нарушений режима не зафиксировано. 

Миротворцы обеспечивают и безопасное возвращение беженцев обратно в Карабах. На сегодня вернулись 52 587 человек. Помимо этого, обеспечивается и прохождение колонн Вооруженных сил Азербайджана - с 12 февраля их прошло пять. По просьбе азербайджанцев 13 февраля автомобилями российского Центра гуманитарного реагирования в Кельбаджарский район были доставлены строительные материалы. 

А 14 февраля миротворцы сопроводили 15 армянских паломников в монастырь Дадиванк. 

Продолжается поиск тел погибших бойцов. Этим занимаются группы Центра гуманитарного реагирования - они действуют совместно с Международным Красным Крестом, а также при участии армянской и азербайджанской сторон. 

Медицинские отряды особого назначения продолжают второй этап вакцинации миротворцев от COVID-19. На сегодня полный цикл прививки прошло уже более 1 800 человек. 

Инженерно-саперные миротворческие группы продолжают искать и уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы. На сегодня проверено 1 340 зданий, 438 километров дорог. Очищено более 1 404 гектаров территории, и обнаружено 24 294 взрывоопасных предмета. 

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