Быстрый ответ на внезапный удар: военные полицейские отбили атаку «террористов» в Воронеже

Военные полицейские Западного военного округа отбили атаку «террористов» в Воронеже в рамках учений. Условные террористы выбрали своей целью военную комендатуру.

По замыслу учений, «террористы» взорвали КПП, за счет чего смогли прорваться на территорию комендатуры. Военные полицейские вызвали группы усиления, после чего условно уничтожили нападающих.

Разобравшись с атакующими, военнослужащие отработали оказание первой помощи раненым. Прибывшие на помощь группы усиления впервые попробовали в деле «черепахи» - костюмы индивидуальной защиты.

Всего в учениях было задействовано около полусотни военных полицейских.