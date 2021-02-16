Ни с неба, ни из тени: в Амурской области отработали защиту техники от высокоточного оружия и диверсантов

Амурская область стала местом проведения учений по прикрытию воинских эшелонов от воздействия высокоточного оружия и работы диверсантов. Основными действующими лицами выступили подразделения РХБЗ и военная полиция.

Для защиты от высокоточного оружия условного противника подразделения РХБ защиты применили термодымовые завесы. Так они во время погрузки замаскировали железнодорожный состав от наблюдения с воздуха.

Облако дыма растянулось более чем на километр. В такой обстановке практически невозможно применение «противником» воздушной разведки и высокоточного оружия.

В это же время подразделения военной полиции обнаружили и обезвредили группу боевиков, которые, по сценарию, пытались проникнуть на секретный объект.