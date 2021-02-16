Определены победители Всеармейского чемпионата по шахматам

В Минобороны подвели итоги Всеармейского шахматного турнира. В нем участвовали воспитанники довузовских учреждений ведомства. Первое место заняли ученики Суворовского училища из Петербурга. С победой их поздравил заместитель министра обороны Николай Панков.

«Проведение чемпионата на интернет-платформе показало крепкий союз шахмат и современных технологий. Но даже несмотря на то, что компьютер может обрабатывать до 200 миллионов позиций в секунду, главными звеньями победы являются интуиция человека, его характер, его воля», - сказал Панков.

Состязания проходят уже третий год подряд. В этот раз, в связи с пандемией, баталии шли на интернет-платформах.