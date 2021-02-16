Расчеты комплексов «Бал» Каспийской флотилии нанесли удары по кораблям «противника»

Расчеты берегового ракетного комплекса «Бал» Каспийской флотилии во время учений уничтожили корабль условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Совершенствуется слаженность расчетов при приведении в готовность пусковых установок, маскировка машин, организация охраны колонн на марше и в позиционных районах, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Элерон-3"», - говорится в сообщении.

К учениям привлечены около 200 военнослужащих, задействовано порядка 20 единиц автомобильной и специальной техники берегового ракетного комплекса.

Комплекс «Бал» представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.

Комплекс создан для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, а также для уничтожения морского десанта.