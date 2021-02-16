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Посетить древний город: фрегат «Адмирал Касатонов» зашел в Александрию

Тимур Шерзад
13:14 16.02.2021
Египет стал третьей страной, в которую зашел новейший «Касатонов» - это первый дальний поход в истории корабля. 
Посетить древний город: фрегат «Адмирал Касатонов» зашел в Александрию
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» зашел в Египет. Он сделал это в соответствии в планом международного военного сотрудничества, в рамках задач дальнего похода в Средиземное море. 

«Касатонов» был не один - его сопровождал спасательный буксир «Николай Чикер». Североморцы пробудут в порту Александрия до 18 февраля. Военнослужащие пополнят запасы воды и провизии, а командиры отряда кораблей, фрегата и буксира, совершат протокольные визиты. 

«Адмирал Касатонов» в Средиземноморье уже заходил в Алжир и Грецию. Египет стал третьей страной, в которую зашел новейший «Касатонов» - это первый дальний поход в истории корабля. 

Напомним, что фрегат покинул Североморск 30 декабря 2020 года, - до того, как это произошло, весь экипаж привился от новой коронавирусной инфекции вакциной «Спутник-V».



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