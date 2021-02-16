Абордаж в Оманском заливе: российские и иранские моряки захватили «пиратское» судно во время совместных учений

Продолжаются совместные антипиратские учения между кораблями Балтфлота и ВМС Ирана, проходящие в Оманском заливе.

Сегодня в рамках учений произошло освобождение судна, которое захватили условные пираты. Оно было окружено группами антитеррора, которые поддерживались корветом «Стойкий» и иранскими кораблями.

Подавив огневые точки условного противника, российское и иранское спецподразделения антитеррора провели штурм судна - это заняло какие-то минуты. Противник был обезврежен. А российские и иранские военнослужащие отработали совместные досмотровые операции.

Помимо этого, российские и иранские военные моряки успели провести учение, в ходе которого был потушен условный пожар, «вспыхнувший» на одном из кораблей обеспечения.

Вчера экипажи российских и иранских кораблей проводили артиллерийские стрельбы по надводным мишеням. Ночью отрабатывался обмен световыми сигналами между кораблями и их оборона на незащищенном рейде.

Напомним, с российской стороны в учениях участвует отряд кораблей Балтфлота из корвета «Стойкий» и среднего морского танкера «Кола». Он вышел из Балтийска 16 декабря 2020 года.

Иранскую же сторону представляют фрегат УРО «Джамаран», корвет «Нахди», ракетные катера «Фалакхан», «Гардоунех» и «Тондар», патрульный корабль «Махмуди», а также суда обеспечения и снабжения «Назери» и «Лаван».