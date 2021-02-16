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Абордаж в Оманском заливе: российские и иранские моряки захватили «пиратское» судно во время совместных учений

Тимур Шерзад
12:45 16.02.2021
Противник был обезврежен. А российские и иранские военнослужащие отработали совместные досмотровые операции. 
Абордаж в Оманском заливе: российские и иранские моряки захватили «пиратское» судно во время совместных учений
© Фото: Министерство обороны России
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Продолжаются совместные антипиратские учения между кораблями Балтфлота и ВМС Ирана, проходящие в Оманском заливе. 

Сегодня в рамках учений произошло освобождение судна, которое захватили условные пираты. Оно было окружено группами антитеррора, которые поддерживались корветом «Стойкий» и иранскими кораблями. 

Подавив огневые точки условного противника, российское и иранское спецподразделения антитеррора провели штурм судна - это заняло какие-то минуты. Противник был обезврежен. А российские и иранские военнослужащие отработали совместные досмотровые операции. 

Помимо этого, российские и иранские военные моряки успели провести учение, в ходе которого был потушен условный пожар, «вспыхнувший» на одном из кораблей обеспечения. 

Вчера экипажи российских и иранских кораблей проводили артиллерийские стрельбы по надводным мишеням. Ночью отрабатывался обмен световыми сигналами между кораблями и их оборона на незащищенном рейде. 

Напомним, с российской стороны в учениях участвует отряд кораблей Балтфлота из корвета «Стойкий» и среднего морского танкера «Кола». Он вышел из Балтийска 16 декабря 2020 года. 

Иранскую же сторону представляют фрегат УРО «Джамаран», корвет «Нахди», ракетные катера «Фалакхан», «Гардоунех» и «Тондар», патрульный корабль «Махмуди», а также суда обеспечения и снабжения «Назери» и «Лаван». 

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