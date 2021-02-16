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В ЮВО началась вакцинация от COVID-19 участников Парада Победы

Андрей Аркадьев
10:27 16.02.2021
Вакцинация состоит из двух этапов введения препарата - второй из них проводится через три недели после первого.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Будущие участники Парадов Победы отправились на прививку в Южном военном округе. Там стартовала вакцинация от коронавируса военнослужащих 49-й общевойсковой армии.

Вакцину «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Министерства обороны, получат более полутора тысяч человек, которые 9 Мая будут задействованы в праздничных шествиях в Ставрополе, Краснодаре, Майкопе и Абхазии.

Перед вакцинацией все проходят обязательный медосмотр с измерением температуры и тестированием на наличие антител, ровно через три недели бойцов ждет прививка вторым компонентом препарата.

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