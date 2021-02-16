В ЮВО началась вакцинация от COVID-19 участников Парада Победы

Будущие участники Парадов Победы отправились на прививку в Южном военном округе. Там стартовала вакцинация от коронавируса военнослужащих 49-й общевойсковой армии.

Вакцину «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Министерства обороны, получат более полутора тысяч человек, которые 9 Мая будут задействованы в праздничных шествиях в Ставрополе, Краснодаре, Майкопе и Абхазии.

Перед вакцинацией все проходят обязательный медосмотр с измерением температуры и тестированием на наличие антител, ровно через три недели бойцов ждет прививка вторым компонентом препарата.