Армия Т-72Б3 уничтожили «противника» на дистанциях от 300 до 2000 метров под Ростовом Светлана Головина Виталий Никулин Механики-водители преодолели все естественные препятствия, противотанковые рвы и заграждения. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Ростовской области танкисты 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа отработали тонкости современного боя. Пушки и крупнокалиберные пулеметы машин Т-72Б3 уничтожили цели на дистанциях от 300 до 2000 метров. Механики-водители преодолели все естественные препятствия и противотанковые рвы и заграждения. Занятия прошли по системе «колесо». В Краснодарском крае спецназ и военная полиция провели совместные учения, в ходе которых отработали действия по обезвреживанию «диверсантов». Согласно легенде, группа «террористов» была замечена оператором беспилотника. Информация была передана на пульт дежурного полевого опорного пункта стражей порядка в погонах. «Диверсантам» хитростью удалось захватить здание и взять «заложников», однако после отказа сдаться у условного противника не было шансов.





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