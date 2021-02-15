Армия Есть контакт: экипажи Северного флота отработали дозаправку в воздухе Светлана Головина В небо над Хибинами поднялись высотные перехватчики МиГ-31 и фронтовые бомбардировщики Су-24. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Более 20 экипажей морской авиации Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе. В учениях задействовали смешанный авиаполк в Мурманской области. В небо над Хибинами поднялись высотные перехватчики МиГ-31 и фронтовые бомбардировщики Су-24. Воздушный танкер занял эшелон 5 километров, после чего экипаж Ил-78 выпустил заправочные шланги. Даже на скорости 500 км в час летчики смогли поймать конус с первой попытки. К тренировке были привлечены несколько молодых пилотов, для которых выполнение задания стало своего рода боевым крещением. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика