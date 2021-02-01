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Ударная сила: в Московской области прошли учения танковой армии

Светлана Головина
Игорь Лапик
05:13 01.02.2021
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии осуществили прицельный огонь по появляющимся и движущимся мишеням.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне в Московской области ударную силу своих орудий испытали экипажи танковой армии. Одиночные выстрелы и одновременные залпы сразу нескольких башенных орудий - военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии осуществили прицельный огонь по появляющимся и движущимся мишеням.

Громогласную канонаду поддержали БМП-2. Мощная 30-миллиметровая пушка лупила, как пулемет, по мишеням, расположенным на расстоянии полтора километра.  

«Мне разрешили самому по управлять танком Т-80. Мощь ощущается в каждом движении, очень необычные ощущения находиться на месте механика-водителя, не то что за рулем легковушки, у танка 1 200 лошадиных сил, то есть по прямой он может разогнаться до 80 км в час»,- отметил корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Не обходится в танковой армии и без разведчиков. Свои навыки они отработали на полосе препятствий. Согласно легенде, группа разведчиков действует на территории неприятеля в условиях максимально приближенных к боевым - горят покрышки, запущены файеры, препятствие - полуразрушенный дом, «где засел вражеский пулеметчик».

Четким броском гранаты и автоматными очередями «враг уничтожен», задание выполнено и можно идти дальше. Для того, чтобы продолжать сражаться, когда закончились патроны, разведчики совершенствуют навыки армейского рукопашного боя и метания саперной лопатки.

Для 1-й танковой армии 2021 год будет насыщенным, поскольку запланировано более четырех тысяч боевых стрельб, прием новой техники и участие в международных армейских играх.

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