Четыре полигона и две тысячи военных: в ВВО стартовали масштабные военные учения

На полигоне в Забайкальском крае две с половиной тысячи военнослужащих и 500 единиц боевой техники провели специальные полевые занятия. В ходе зимнего периода обучения были организованы практические занятия по огневой подготовке, личный состав на огневых стрельбищах совершенствовал навыки в стрельбе из стрелкового оружия, пистолетов Макарова и гранатометов РПГ-7В. Бойцы разведывательных подразделений прошли тренировку в выполнении упражнений нового вида боевой подготовки - армейской тактической стрельбы, когда огонь ведется по статичным и движущимся целям на различных расстояниях за ограниченное время.

Занятия проходили одновременно на четырех полигонах. Задействованы были разные подразделения общевойсковой армии, в частности. мотострелки и разведка.

В тоже время в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, прошли сборы гранатометчиков, в которых приняли участие более 700 военных.

С гранатометчиками запланированы около 150 занятий, с практическим выполнением стрельб, в ходе которых должны быть проведены упражнения из автоматического гранатомета станкового АГС-17 и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В как днем, так и ночью.

Во время полевых занятий, гранатометчики отработают навыки скрытного перемещения на поле боя, оборудования и маскировки позиций, ведения огня по неподвижным и движущимся мишеням с места и после передвижения, а также по групповым целям.