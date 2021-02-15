Итальянские мотивы: военные провели творческий фестиваль в Центральном музее ВС РФ

В Италии стартовал музыкальный творческий фестиваль Вооруженных сил «Армия и Музыка в одном строю» в Центральном музее. Классические и популярные песни были исполненные вокальным ансамблем «Красные флаги».

Военные исполнили легендарные композиции военных лет, показали мастерство и полную самоотдачу. Вокалисты - выпускники консерватории имени Чайковского представили хиты классической итальянской музыки – «О, соле мио», «Каватина Фигаро», «Бриндизи», «Тарантелла», «Канцоне дель Дюка» («Сердце красавицы склонно к измене…») и другие.

Следующий концерт состоится 23 февраля. Проводить мероприятие планируется в традиционном режиме. В День защитника Отечества прозвучат песни времен Великой Отечественной войны.