Шквал огня: кадры учений военной полиции ЦВО в Свердловской области

Военнослужащие подразделений военной полиции Центрального военного округа отразили нападение «боевиков» на блокпост в ходе тактико-специальных учений на полигоне в Свердловской области. Учения военной полиции ЦВО прошли в рамках отбора лучших военнослужащих для участия в конкурсе международных армейских игр Арми-2021 «Страж порядка».

В ходе практического этапа блок-пост, охраняемый военнослужащими военной полиции, подвергся «нападению боевиков» на заминированном автомобиле, планирующих «захватить» военнослужащих и вооружение. Предприняв попытку под прикрытием дымов прорваться через блокпост, условная бандгруппа была остановлена огнем группы огневой поддержки военной полиции.

Обрушив шквал огня на наступающих боевиков, военные полицейские уничтожили заминированный автомобиль и наступающих «бандитов». В ходе учений также отрабатывалось поддержание устойчивой радиосвязи и оказанием медицинской помощи во время боестолкновения. К учениям было привлечено около 20 военнослужащих и семи единиц военной техники.