Разведчики ЗВО раскрыли базу «противника» под Воронежем: кадры захватывающей учебной спецоперации

Скрытную базу «противника», замаскированную под разваленный деревенский дом, обнаружили разведчики мотострелкового полка Западного военного округа в ходе учения на военном полигоне в Воронежской области.

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По замыслу учения разведывательная группа, усиленная снайперами полка, совершила вылазку на лыжах в тыл «противника». Ударная группа отработала скрытое занятие огневых позиций и прикрытие выдвижения, осуществила разведку местности и подходы к целям. В ходе спецоперации саперы уничтожили базу «противника» направленным взрывом.

© Минобороны РФ

Итогом учения стала проверка действий разведывательной подгруппы, которая захватила секретные документы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

© Минобороны РФ

Всего к учению было привлечено свыше 500 военнослужащих, около 40 единиц военной техники мотострелкового полка ЗВО, а также свыше 50 снайперов, которые использовали винтовки АСВК и СВД-М.