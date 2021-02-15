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На авиабазе Хмеймим в Сирии началась вакцинация вторым компонентом «Спутника V»

Алексей Алексеев
03:00 15.02.2021
После второго этапа вакцинации уже в течении двух недель вырабатывается устойчивый иммунитет к COVID-19 и выдается справка о защите от него на два года.
На авиабазе Хмеймим в Сирии началась вакцинация вторым компонентом «Спутника V»
© Фото: Минобороны РФ
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Врачи медицинского отряда специального назначения авиабазы Хмеймим вводят второй компонент вакцины «Cпутник V». Первый этап добровольной вакцинации на военной базе РФ в Сирии прошел в середине января.

«Сейчас производится вакцинация личного состава группировки вторым компонентом вакцины. В дальнейшем на территории САР планируется прививать вновь прибывающих людей первым и вторым компонентом», - рассказал начальник медицинского отряда Владимир Литвинов.

Для того, чтобы сделать прививку от коронавируса помимо желания нужно, чтобы у военнослужащего не было никаких текущих заболеваний, включая легкую простуду, а срок его командировки в Сирийскую Арабскую республику не должен окончиться раньше, чем введут оба компонента. Таким образом, медики смогут наблюдать за состоянием пациентов.

«Примерно у 5% пациентов были жалобы на головную боль и повышение температуры, не выше 38 градусов. Однако никаких серьезных поствакцинальных осложнений не было», - пояснил военный врач Антон Темников.

Устойчивый иммунитет к коронавирусу вырабатывается уже в течение двух недель после второго этапа вакцинации. Сразу после введения второго компонента военнослужащие получают сертификат, который подтверждает, что в течение двух лет человек может быть уверен, что не заразится COVID-19 и не станет его опасным переносчиком.

Как признаются военнослужащие, помимо защиты от опасного патогена вакцинация позволяет уверенно строить планы на будущее, чтобы из-за болезни, например, не пришлось откладывать отпуск после долгой командировки.

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