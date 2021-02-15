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Замминистра обороны РФ Панков провел заседание наблюдательного совета ЦСКА

Алексей Курильченко
21:30 15.02.2021
В ходе встречи обсуждались вопросы финансово-хозяйственной деятельности и планы на следующий год.
Замминистра обороны РФ Панков провел заседание наблюдательного совета ЦСКА
© Фото: Минобороны РФ
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Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков провел заседание наблюдательного совета ЦСКА. Встреча состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос финансово-хозяйственной деятельности ФАУ МО РФ ЦСКА на 2021 год и плановый период 2022-2023 года.

Перед заседанием начальник ЦСКА полковник Артем Громов впервые продемонстрировал уникальную выставку реплик медалей и плакатов всех летних и зимних Олимпийских игр, начиная с самых первых Игр 1896 года. Выставка создана в целях популяризации Олимпийского движения, спорта высших достижений и здорового образа жизни в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Члены наблюдательного совета и председатель наблюдательного совета ЦСКА Николай Панков дали положительную оценку деятельности армейского клуба и одобрили спланированную на предстоящие 2 года финансово-хозяйственную деятельность.

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