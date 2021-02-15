Не пропустит ни одну угрозу: на что способна система предупреждения о ракетном нападении

Система предупреждения о ракетном нападении сегодня уже полвека как несет службу. Наши границы в космосе защищают радиолокационные станции «Дарьял», «Волга», «Днепр», «Воронеж».

Командный пункт Главного центра предупреждения о ракетном нападении, расположенный в Подмосковье, называют мозгом первого космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Именно оттуда офицеры боевых расчетов получают самую точную информацию с уникальных спутников на орбите, вооруженных инфракрасными телескопами и датчиками, позволяющими увидеть тепловой «факел» любой стартующей ракеты.

Еще одна важная составляющая системы СПРН - второй наземный эшелон. На его вооружении огромные антенны размером с небоскреб и радары больше футбольного поля. Сегодня в составе системы предупреждения о ракетном ударе радиолокационные станции разного типа. Они располагаются от Калининградской области до Красноярского края и даже есть в Заполярье и в Белоруссии. Каждая из них способна обнаружить объект размером с футбольный мяч на расстоянии шесть тысяч километров.

Новейшие РЛС высокой заводской готовности семейства «Воронеж» - основа наземной группировки системы предупреждения. Антенная решетка высотой с многоэтажку собирается быстро из готовых быстровозводимых модулей. Вся радиоэлектронная начинка в специальных блоках-контейнерах, поэтому станция модернизируется как конструктор. Сейчас в стране на каждом направлении семь таких РЛС. Самая западная - в Калининградской области.

Станция «Воронеж-М» в Ленинградской области - основоположница РЛС нового поколения. Она была принята на вооружение первой и заступила на охрану стратегически важного северо-западного направления. Вскоре станции нового поколения будут достроены в Республике Коми, в Крыму и в Мурманской области.

При этом строящаяся на Крайнем Севере РЛС будет намного мощнее. Об этом рассказывал нам генеральный конструктор системы СПРН Сергей Боев. Ведь ее задача - это контроль космического пространства над всей Арктикой. В итоге уже сегодня все станции образуют сплошной непреодолимый барьер для проникновения ракет.

50 лет за бесперебойную работу оборудования и программ для этих станций предупреждения отвечает корпорация «Вымпел», которую возглавляет Сергей Боев. И сегодня, спустя полвека, наша система способна справляться даже с гиперзвуковыми ракетами.

«Гиперзвуковые летальные аппараты летят со скоростью 5-6 Махов, и тем не менее наши средства способны обнаруживать эти цели, проводить их селекцию и выделять, какие цели действительно несут угрозу», - рассказал генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев.

Помимо станций «Воронеж» воздушные границы страны охраняют «Дарьял», «Волга» и «Днепр». Все это РЛС обнаружения предыдущих поколений, которые до сих пор успешно видят запуски любых ракет даже в ближнем космосе.