Начальник инженерных войск ВС РФ рассказал о трудностях, с которыми столкнулся СССР в ходе афганского конфликта
Начальник инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться инженерным войскам в период афганского конфликта.
«Трудности были для всех - это действия в горной местности, частично в пустынной местности, что совершенно по-другому влияло на действия войск. В основной массе это, конечно, перемещение войск в ходе операции на вертолете, обеспечение их движения в период боевых действий, разминирование, прикрытие минными полями государственной границы тех мест боевых действий, где выполнялись эти задачи. Обеспечение водой - один из важных факторов войск, которые выполняли там задачи», - сказал он.
Вывод советских войск из Афганистана завершился 32 года назад, когда 15 февраля 1989 года вернулись на Родину последние военнослужащие. Всего за то время, что Советский Союз участвовал в конфликте, в боях побывали сотни тысяч наших соотечественников.