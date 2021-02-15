«Соколиная охота»: специалисты БПЛА готовятся к конкурсу АрМИ в Таджикистане

На российской военной базе в Таджикистане идет «Соколиная охота». Так называется один из конкурсов Армейских международных игр, к которому готовятся расчеты беспилотной авиации.

Операторы комплекса «Орлан-10» выполняют нормативы по развертыванию и запуску летательных аппаратов, отрабатывают задачи по поиску целей, а также корректируют огонь артиллерии. Лучшие расчеты примут участие в первом этапе соревнований, который состоится в марте.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.