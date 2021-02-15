Взметая снежную пыль: танкисты ЗВО осваивают экстремальное вождение в Ленобласти

Курсанты учебного танкового центра ЗВО в Ленинобласти приступили к обучению экстремального вождения на танках. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Механики-водители используют танки Т-72Б3. Отрабатываются приемы езды и маневрирования на скоростной трассе, езда в колонне на максимальных и минимальных скоростях, выполняются резкие повороты и развороты.

Помимо этого, курсанты преодолевают овраги, искусственные и естественные препятствия - рвы, косогоры, проходы в минных полях, и так далее. Имитируется обстановка реального боя - в дело идут дымы, взрыпакеты, холостые патроны.

Всего в обучении экстремальному вождению задействовано более двухсот пятидесяти мехводов ЗВО.