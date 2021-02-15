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Без шансов на внезапный удар: как сверхмощные РЛС не дадут застать Россию врасплох

Максим Румянцев
Андрей Аркадьев
Виталий Никулин
Павел Кутаренко
Алексей Кошкин
Елена Сивонен
13:40 15.02.2021
«Воронеж-М» работает в метровом диапазоне волн. Дальность обнаружения целей - до 6 000 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Система предупреждения о ракетном нападении «опоясывает» всю страну и держит ее под надежным куполом. На самом севере, под Мурманском, это «Днепр-М» - одна из первых в сети радиолокационных станций уже полвека на боевом дежурстве, на защите от внезапного нападения.

«Это же безумно интересно, безумно круто. У нас в космосе еще столько загадок есть. И благодаря нашей станции в том числе мы узнаем частички космоса», - поделился Сергей Заикин, начальник отдела управления, приема и обработки РЛС «Днепр-М».

Сергей Заикин уже 10 лет обрабатывает сигналы из космоса. Зал управления, приема и обработки данных - это мозг станции. Его рассекретили всего месяц назад, и сегодня у нас уникальная возможность своими глазами увидеть самое первое оборудование - чудо советской инженерной мысли.

Вы только посмотрите, какое огромное помещение. Здесь его, в шутку конечно, сравнивают с футбольным полем. А все эти многочисленные ящики, чем-то напоминающие самую первую ЭВМ, действительно и есть компьютер. Еще до недавнего времени он обрабатывал информацию и передавал ее на старый командный пункт.

Здесь десятки тысяч проводов. Все сделаны вручную. И до сих пор в идеальном порядке - ювелирная работа. Сейчас мозг станции в разы меньше, хотя также в разы умнее. Ловит любые космические объекты - от спутников до баллистических ракет. Откуда летят, с какой скоростью, и где точка приземления.

«Если говорить простым языком, представьте, что вы стоите на дороге и знаете, что сейчас проедет автомобиль. У вас есть заранее известные его габариты. Автомобиль проезжает, вы его записали, сравнили с тем, что у нас есть, - марку, цвет, номер, скорость, откуда он едет и куда он едет», - рассказал Сергей Заикин, начальник отдела управления, приема и обработки РЛС «Днепр-М».

Есть у служащих на «Днепре-М» и другие аналогии.

«Если провести аналогию с человеком, то это своеобразные глаза, которые неусыпно, без сна, непрерывно смотрят в определенном направлении», - отметил Василий Битюков, заместитель командира РЛС «Днепр-М» по вооружению.

Это действительно всевидящее око. И сегодня станции «Днепр» - 50 лет. Столько она заглядывает за горизонт. Сейчас рядом строят еще одну РЛС, «Воронеж-ДМ». Вот такую, как в Армавире. Здесь 10 этажей техаппаратуры и приемо-передающих комплексов. А как выглядит сердце станции - обратная сторона антенного полотна, - увидел Виталий Никулин.

«Здесь установлено более двух тысяч излучателей. Они обеспечивают подачу и прием отраженного сигнала от объектов в тысячах километров за считаные микросекунды», - заметил корреспондент «Звезды» Виталий Никулин.

Станция находится на одном из самых непростых направлений. Через ее сектор проходит большинство траекторий. Но РЛС просматривает все - от Франции до Китая, от Ирака до Африки. А полностью система контролирует практически весь земной шар.

Вот он - главный центр предупреждения о ракетном нападении. Сюда, на командный пункт, поступают данные со всех станций. Масштаб оценил Алексей Кошкин.

«Вот на этой карте видно, как охватывается сигналами станций вся территория страны и как они могут взаимозаменять друг друга! А вот здесь представлены все макеты станций, от современных «Воронежей», которые строятся быстро из готовых модулей, до «дедушек» - первых радиолокационных станций «Днестр» и «Дарьял». Это фундаментальные объекты, которые возводились минимум по 10 лет, а во время работы для них требовалось ресурсов энергии и воды как для стотысячного города», - сказал он.

А это еще один элемент радиолокационного кольца страны. РЛС в Калининградской области. В ее обозрении вся Европа. Примерно четверть земного шара. Тренировки с боевым расчетом командного пункта здесь обычное дело. Ведь задача у личного состава непростая - засечь цель, даже размером с футбольный мяч, на дальности 6 000 километров.

«В настоящее время был обнаружен один учебно-боевой пуск. Это стратегических ядерных сил Франции. Проводили испытание на перевооружение нового типа баллистической ракеты подводной лодки Франции в 2016 году», - отметил Георгий Штром, командир отдельного радиотехнического центра.

На РЛС в Ленинградской области боевую работу проводят тоже постоянно. Как и пожарно-тактические учения. Объект слишком важный. Станция «Воронеж-М» - основоположница РЛС нового поколения - на охране космического пространства всего Северо-Запада.

«Она проста в управлении, в обслуживании, в техническом обслуживании, приятно работать, скажем так, намного проще, чем было раньше», - поделился Евгений Рысаков, командир дежурных сил.

Кажущаяся простота РЛС - обманчива. Сложнейшее оборудование обеспечивает излучение сигнала, прием отраженного, а вместе с ним информацию о том, что там - в космосе. Рассмотреть станцию с максимально близкого расстояния удалось Павлу Кутаренко.

«За мной РЛС "Воронеж-М", способная обнаруживать цели на расстоянии до шести тысяч километров. Эта станция в поселке Лехтуси Ленинградской области закрывает северо-западное ракетоопасное направление, контролируя воздушное пространство от Марокко до Шпицбергена», - сказал он.

Наземный эшелон системы предупреждения о ракетном нападении - это целая сеть РЛС, сканирующих пространство за тысячи километров. Они зорко следят за космосом и держат под контролем весь периметр страны.

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