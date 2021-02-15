Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Амурскому отделению Союза ветеранов Афганистана исполнилось 30 лет

Андрей Аркадьев
11:17 15.02.2021
В планах общества стоит реконструкция сквера, посвященного памяти воинам – интернационалистам, а также совершенствование музейных выставок в Благовещенске.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Сегодня, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, Амурскому отделению союза ветеранов Афганистана исполняется 30 лет со дня образования.  По итогам выполняемой работы  оно признано одним из лучших в России.

В планах общества на ближайшее время стоит реконструкция сквера, посвященного памяти воинам-интернационалистам, погибшим при исполнении воинского долга, совершенствование музейных выставок на территории города Благовещенска и Амурской области. Дальнейшее улучшение социального обеспечения ветеранов боевых действий, семей погибших и инвалидов. А также выйти с законодательной инициативой на государственный уровень, с вопросом о признании статуса ветеранов боевых действий по защите интересов своей страны, равным статусу ветеранов Великой Отечественной войны.

Союз ветеранов Афганистана по Амурской области возглавляет Вощевоз Валерий Васильевич. Он родился 9 апреля 1956 года. В 1977 году закончил Дальневосточное ВОКУ. После окончания училища по распределению продолжил служить в Лесозаводске Приморского края на должности командира мотострелкового взвода. В начале 1986 года в должности командира мотострелковой роты убыл служить в Афганистан. За два года службы в Афганистане прошел должности от командира роты до командира батальона, от капитана до подполковника. После вывода подразделения из Афганистана в 1988 году, продолжил службу в составе группы советских войск в Германии. В 1991 году, после окончания военной академии имени Фрунзе, прибыл в Благовещенск на должность преподавателя тактики в ДВОКУ, с которой в начале 1995 года был уволен в запас.

После увольнения из рядов Вооруженных сил, Валерий Васильевич занимался общественной деятельностью и в 1993 году занял должность председателя Амурского областного отделения, члена правления Российского союза ветеранов Афганистана. Был членом Координационного совета Российского фонда инвалидов войны в Афганистане. С 1996 по 2000 год – полномочный представитель президента РФ в Амурской области, а с августа 2000 –главный федеральный инспектор в Амурской области аппарата полпреда президента РФ Дальневосточном федеральном округе. С 2007 года стал возглавлять Союз ветеранов Афганистана по Амурской области.

В жизни Валерий Васильевич Вощевоз любит заниматься активными видами спорта. Постоянно участвует в различных соревнованиях как по легкой и тяжелой атлетике, так и в водных видах спорта. Любимым и практически повседневным делом зимой для Валерия Васильевича является купание в проруби. Организовывает и принимает участие в соревнованиях с заплывами по реке Амур между союзом ветеранов и спортивными коллективами города Благовещенска и Амурской области. Подобного рода соревнованиям, для увековечения памяти поколений, присваивают имена советских и российских воинов, погибших при исполнении воинского долга за пределами Родины.

Всего членами Союза ветеранов Афганистана и боевого братства в Амурской области являются более 1700 человек. Главная задача организации - патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти погибших советских воинов выполнявших свой долг за пределами нашей Родины, социальная защита ветеранов и семей погибших воинов. Занятия проводимые Союзом ветеранов Афганистана, а также экскурсии по музею  организованному в помещении Союза, посещает большое количество молодых людей в возрасте от семи до 30 лет. В музее представлено большое количество экспонатов из разных стран, в боевых действиях  которых принимали участие наши воины. Представлены  различные виды вооружения советских войск в Афганистане, экипировка. Одним из выдающихся экспонатов является бронежилет с «разгрузкой» в котором один из членов Союза ветеранов Андраник Гозалян прошел всю свою службу на должности военнослужащего спецназа ГРУ в Афганистане.

Спустя 20 лет после вывода советских войск из республики Афганистан, Валерий Вощевоз с группой ветеранов совершили тур по провинциям и населенным пунктам Афганистана Мазари-Шариф, Кундуз, Баглан, Кабул, Джелалобад, Герат, Кандагар, Пули-Хумри, где велись тяжелые бои и участвовали сами в этих боях. Где теряли своих однополчан и боевых друзей. Встретились с полевыми командирами против которых воевали. Афганцы с гордостью и большим уважением вспоминают о Советских воинах, об их чести, достоинстве, об почитании советскими солдатами  законов и обычаев афганского народа. С той поездки у Союза ветеранов Афганистана сохранилось множество фотографий и отснятых видеоматериалов. Валерий Вощевоз и его группа совершили около двадцати таких поездок и по видеоматериалам отснятым в поездках создали ряд многосерийных фильмов, таких как «Талибан-тур», «От ненависти до любви», «Афган» с Андреем Кодрашевым.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:10 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал об опасности пробуждения вулкана Пик Сарычева на Курильских островах
10:02 В стране и мире
Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада
09:07 В стране и мире
Роспотребнадзор и ВОЗ создадут центр по готовности к пандемиям
08:37 Армия
Видео
Есть контакт: экипажи Северного флота отработали дозаправку в воздухе
08:05 В стране и мире
Видео
«Снег обжигает лицо»: сильнейшая метель обрушилась на Приморский край
Популярное
Популярное
Археологи нашли самую древнюю пивоварню в мире
Медики назвали опасные побочные эффекты известного обезболивающего
Видео
Умная защита: эксперт рассказал об алгоритмах действия СПРН
Видео
«Берег усыпан мертвыми птицами»: житель Анапы рассказал о массовой гибели животных на пляже города
Мясников назвал причины вероятной смертельной пандемии будущего
Видео
В Анапе у побережья Черного моря «закипела» вода: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.