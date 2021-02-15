Амурскому отделению Союза ветеранов Афганистана исполнилось 30 лет

Сегодня, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, Амурскому отделению союза ветеранов Афганистана исполняется 30 лет со дня образования. По итогам выполняемой работы оно признано одним из лучших в России.

В планах общества на ближайшее время стоит реконструкция сквера, посвященного памяти воинам-интернационалистам, погибшим при исполнении воинского долга, совершенствование музейных выставок на территории города Благовещенска и Амурской области. Дальнейшее улучшение социального обеспечения ветеранов боевых действий, семей погибших и инвалидов. А также выйти с законодательной инициативой на государственный уровень, с вопросом о признании статуса ветеранов боевых действий по защите интересов своей страны, равным статусу ветеранов Великой Отечественной войны.

Союз ветеранов Афганистана по Амурской области возглавляет Вощевоз Валерий Васильевич. Он родился 9 апреля 1956 года. В 1977 году закончил Дальневосточное ВОКУ. После окончания училища по распределению продолжил служить в Лесозаводске Приморского края на должности командира мотострелкового взвода. В начале 1986 года в должности командира мотострелковой роты убыл служить в Афганистан. За два года службы в Афганистане прошел должности от командира роты до командира батальона, от капитана до подполковника. После вывода подразделения из Афганистана в 1988 году, продолжил службу в составе группы советских войск в Германии. В 1991 году, после окончания военной академии имени Фрунзе, прибыл в Благовещенск на должность преподавателя тактики в ДВОКУ, с которой в начале 1995 года был уволен в запас.

После увольнения из рядов Вооруженных сил, Валерий Васильевич занимался общественной деятельностью и в 1993 году занял должность председателя Амурского областного отделения, члена правления Российского союза ветеранов Афганистана. Был членом Координационного совета Российского фонда инвалидов войны в Афганистане. С 1996 по 2000 год – полномочный представитель президента РФ в Амурской области, а с августа 2000 –главный федеральный инспектор в Амурской области аппарата полпреда президента РФ Дальневосточном федеральном округе. С 2007 года стал возглавлять Союз ветеранов Афганистана по Амурской области.

В жизни Валерий Васильевич Вощевоз любит заниматься активными видами спорта. Постоянно участвует в различных соревнованиях как по легкой и тяжелой атлетике, так и в водных видах спорта. Любимым и практически повседневным делом зимой для Валерия Васильевича является купание в проруби. Организовывает и принимает участие в соревнованиях с заплывами по реке Амур между союзом ветеранов и спортивными коллективами города Благовещенска и Амурской области. Подобного рода соревнованиям, для увековечения памяти поколений, присваивают имена советских и российских воинов, погибших при исполнении воинского долга за пределами Родины.

Всего членами Союза ветеранов Афганистана и боевого братства в Амурской области являются более 1700 человек. Главная задача организации - патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти погибших советских воинов выполнявших свой долг за пределами нашей Родины, социальная защита ветеранов и семей погибших воинов. Занятия проводимые Союзом ветеранов Афганистана, а также экскурсии по музею организованному в помещении Союза, посещает большое количество молодых людей в возрасте от семи до 30 лет. В музее представлено большое количество экспонатов из разных стран, в боевых действиях которых принимали участие наши воины. Представлены различные виды вооружения советских войск в Афганистане, экипировка. Одним из выдающихся экспонатов является бронежилет с «разгрузкой» в котором один из членов Союза ветеранов Андраник Гозалян прошел всю свою службу на должности военнослужащего спецназа ГРУ в Афганистане.

Спустя 20 лет после вывода советских войск из республики Афганистан, Валерий Вощевоз с группой ветеранов совершили тур по провинциям и населенным пунктам Афганистана Мазари-Шариф, Кундуз, Баглан, Кабул, Джелалобад, Герат, Кандагар, Пули-Хумри, где велись тяжелые бои и участвовали сами в этих боях. Где теряли своих однополчан и боевых друзей. Встретились с полевыми командирами против которых воевали. Афганцы с гордостью и большим уважением вспоминают о Советских воинах, об их чести, достоинстве, об почитании советскими солдатами законов и обычаев афганского народа. С той поездки у Союза ветеранов Афганистана сохранилось множество фотографий и отснятых видеоматериалов. Валерий Вощевоз и его группа совершили около двадцати таких поездок и по видеоматериалам отснятым в поездках создали ряд многосерийных фильмов, таких как «Талибан-тур», «От ненависти до любви», «Афган» с Андреем Кодрашевым.