Налет на снегоходах: морпехи Северного флота уничтожили базу «террористов» в Арктике
Прежде тем, чем атаковать «противника», морские пехотинцы подкрались к лагерю с соблюдением всех мер маскировки и предосторожности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Морские пехотинцы Северного флота атаковали и уничтожили базу условных террористов в арктических снегах.
Морпехи сделали это при помощи армейских снегоходов А-1. Им не страшны суровые северные условия - низкие температуры и глубокий снег. Военнослужащие смогли совершить стремительный рейд в указанную точку, после чего спешиться и продолжить выполнение задания.
Прежде тем, чем атаковать «противника», морские пехотинцы подкрались к лагерю с соблюдением всех мер маскировки и предосторожности. Захватив «языка», они отработали целеуказание для ударной авиации и артиллерии, которые условно уничтожили неприятельскую базу. После этого морпехи провекли окончательную зачистку территории.