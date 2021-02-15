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Вспоминая Афган: ветеран боевых действий рассказал о войне

Андрей Аркадьев
10:45 15.02.2021
В День памяти воинов-интернационалистов ветеран боевых действий общевойсковой армии ВВО в Приморье рассказал о событиях минувших лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ветеран боевых действий подполковник запаса Алашрафов Исмет Юнисович поделился своими воспоминаниями о службе в Афганистане.

Исмет Алашрафов в 1983 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище и был направлен для дальнейшего прохождения военной службы на Северный Кавказ, в город Майкоп Республики Адыгея. В сентябре написал рапорт о направлении в Афганистан для выполнения интернационального долга, и уже в октябре Исмета Юнисовича направили сначала в Ростов-на-Дону, затем в Ташкент, а оттуда на самолете Ан-12 - в Кабул, где дислоцировался штаб 40-й армии. Там он был назначен на должность командира взвода отдельного мотострелкового полка.

Ветеран вспомнил, что, пролетая на вертолете Ми-8 над местностью, где располагался его будущий полк, обратил внимание на горевшую боевую машину и раздававшиеся взрывы. Как позже выяснилось, это душманы (афганские моджахеды) обстреляли территорию полка и повредили две единицы военной техники в парке боевых машин. С такого происшествия началась служба Алашрафова в Афганистане.

Однажды взводу Исмета Юнисовича была поставлена задача занять господствовавшую высоту, чтобы обеспечить выход полка в заданный район. В ходе выполнения приказа подразделение попало под огонь противника, но бойцы справились с заданием с минимальными потерями. За личное мужество и отвагу в бою, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху операции, Исмет Юнисович был награжден орденом Красной Звезды.

Кроме того, ветеран боевых действий удостоен медали «За отвагу», которую получил при выполнении боевого задания по зачистке кишлака.

В 2015 году подполковник Алашрафов ушел в отставку. Сейчас работает гражданским специалистом в штабе общевойскового объединения ВВО в Приморье.

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