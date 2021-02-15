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На военной базе РФ в Таджикистане прошел торжественный прием воинов-интернационалистов

Валентина Пескова
05:00 15.02.2021
На специализированной горно-штурмовой полосе ветеранам войны в Афганистане показали современные занятия по боевой подготовке на полигоне.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, состоялось чествование воинов-интернационалистов. Торжественное мероприятие было приурочено к дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Командование военной базы продемонстрировало ветеранам, как проходят современные занятия по боевой подготовки на полигоне Ляур с военнослужащими разведывательных подразделений. На специальной горно-штурмовой полосе, которая оснащена всеми необходимыми препятствиями, военнослужащие показали навыки наведения переправы, а также преодоления отвесных склонов. Самым запоминающимся моментом для ветеранов стала уникальная возможность вспомнить опыт вождения бронетехники на горном танкодроме.

Каждый желающий мог занять штатное место одного из членов экипажа боевой техники в особенном, созданном по такому случаю сводном экипаже. Роль механика-водителя исполнил ветеран-танкист, который в Афганистане управлял многотонным Т-72.

Командирам и наводчиком-оператором боевой машины стали два десантника из Кабула и Джелалабада - они с легкостью справились с задачей преодолев трехкилометровый маршрут. Также воины-интернационалисты посетили музей боевой славы российского соединения, а на мемориальном комплексе Героев 201-й военной базы вместе с российскими военнослужащими возложили цветы к Вечному огню, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Память о погибших в Афганистане боевых товарищах почтили минутой молчания.

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