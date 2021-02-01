Марш и отработка нанесения ударов: как прошли учения «Искандер-М» в Свердловской области

На полигоне в Свердловской области прошли учения военнослужащих ракетного соединения Центрального военного округа, оснащенного оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М».

Согласно замыслу, расчеты ОТРК совершили марш по заснеженному участку местности. Достигнув позиционного района, военнослужащие выполнили норматив по перегрузке ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку. После этого были проведены электронные пуски и отработано нанесение групповых, а также одиночных ударов по важным объектам и целям условного противника.

В ходе учений отработано поддержание устойчивой связи при совершении марша и маскировка комплексов.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектах России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, и авиабаза Кант в Киргизии.