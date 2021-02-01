Тактические учения российской военной базы стартовали в Таджикистане

Комплексные тактические учения с привлечением около 3 тысяч военнослужащих 201-й российской военной базы стартовали сразу на двух горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане.

По замыслу тактического эпизода военнослужащие танковых, мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных подразделений, а также подразделений тыла совершили марш в районы проведения учений и приступили к выполнению учебно-боевых задач по обеспечению охраны и обороны российских военных объектов.

В ходе активной фазы учений мотострелки отработали задачи по борьбе с диверсионными группами, а также отражению наступления условного противника, выполнив боевые стрельбы из штатного вооружения и боевых машин как днем, так и ночью с использованием прицелов и приборов ночного видения.

Основной целью учений является проверка готовности подразделений военной базы выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности подразделений вооружением и военной техникой.