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Городок на 60 человек возведен специалистами МТО в Нагорном Карабахе

Анна Берестовая
05:01 01.02.2021
Блочно-модульные городки изготовлены специализированными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В целях улучшения условий размещения военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Минобороны России в кратчайшие сроки возведен блочно-модульный городок на 60 мест в населенном пункте Хачмач. Это уже четвертый подобный городок, созданный для российских миротворцев.

Возведение блочно-модульных городков позволяет  создать комфортные условия жизни и быта личного состава и отказаться от полевых пунктов питания, банно-прачечных пунктов,  полевых складов. Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение).

Места проживания укомплектованы мебелью (кровати, шкафы, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевые кабины), а также бытовой техникой (электроплиты, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, телевизоры, кондиционеры, бойлеры). На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

Блочно-модульные городки изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий. Они соответствуют всем установленным нормам и требованиям для комфортного проживания военнослужащих в непосредственном месте дислокации войск.

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