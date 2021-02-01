В армейском корпусе Северного флота прошла неделя боевой готовности

В соответствии с планом боевой подготовки в подразделениях армейского корпуса Северного флота состоялся комплекс мероприятий боевой и оперативной подготовки - неделя боевой готовности. В соединениях и воинских частях проходили комплексные тренировки по развертыванию пунктов управления.

Помимо этого, проводились занятия командным составом по достижению слаженной работы подразделений, управлению войсками и оперативной подготовке. Мероприятия реализовывались на уровне подразделений, частей и соединений, а также в составе армейского корпуса.

Также отрабатывались вопросы выполнения должностными лицами функциональных обязанностей при приведении в высшие степени боевой готовности. Военнослужащие отработали организацию взаимодействия между подразделениями и отражение внезапной атаки «противника» на особо важные объекты.