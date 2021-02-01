Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В армейском корпусе Северного флота прошла неделя боевой готовности

Анна Берестовая
04:17 01.02.2021
Также отрабатывались вопросы выполнения должностными лицами функциональных обязанностей при приведении в высшие степени боевой готовности.
В армейском корпусе Северного флота прошла неделя боевой готовности
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В соответствии с планом боевой подготовки в подразделениях армейского корпуса Северного флота состоялся комплекс мероприятий боевой и оперативной подготовки - неделя боевой готовности. В соединениях и воинских частях проходили комплексные тренировки по развертыванию пунктов управления.

Помимо этого, проводились занятия командным составом по достижению слаженной работы подразделений, управлению войсками и оперативной подготовке. Мероприятия реализовывались на уровне подразделений, частей и соединений, а также в составе армейского корпуса.

Также отрабатывались вопросы выполнения должностными лицами функциональных обязанностей при приведении в высшие степени боевой готовности. Военнослужащие отработали организацию взаимодействия между подразделениями и отражение внезапной атаки «противника» на особо важные объекты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:13 Армия
Видео
Ударная сила: в Московской области прошли учения танковой армии
04:34 В стране и мире
Бывший глава протокола президента России назвал главную мечту Ельцина
03:38 В стране и мире
Норма или аномалия: в Гидрометцентре спрогнозировали погоду в феврале
02:40 В стране и мире
Видео
Легковушка влетела под грузовик на северо-востоке Москвы
02:17 В стране и мире
СМИ сообщили о задержании неизвестными президента и госсоветника Мьянмы
Популярное
Популярное
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Врач назвал настоящую причину смерти Юлии Началовой
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.