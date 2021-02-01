В Ульяновском гвардейском соединении ВДВ стартовал отборочный этап «Тактического стрелка»

В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении стартовал первый отборочный этап конкурса по армейской тактической стрельбе среди военнослужащих соединения «Тактический стрелок». «Тактический стрелок» - это новый конкурс, который будет впервые представлен в августе текущего года на Международных армейских играх АрМИ-2021.

Особенностью проведения конкурса является выполнение упражнения с ведением одиночного огня, с обязательной сменой положения для стрельбы по циклу лежа, с колена, стоя, с колена и лежа. Стрельба ведется до полного расхода боеприпасов. Общее время считается от стартового сигнала таймера (электронного секундомера) или команды «Огонь» до последнего выстрела. Время на стрельбу дается не больше 45 секунд при количестве 30 боеприпасов для автомата АК-74М.

Военнослужащие соревнуются как в индивидуальном, так и в командном зачете. По окончании первого этапа конкурса будут подведены итоги, определены лучшие в индивидуальном зачете, для дальнейшего представления Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения на чемпионате Воздушно-десантных войск по армейской тактической стрельбе.