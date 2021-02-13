Ценный груз: Россия доставила в Тартус генераторы для использования в школах и больницах

В сирийский порт Тартус доставили очередную партию военных, специальных и гуманитарных грузов. Если раньше морем чаще доставляли технику и вооружение, то сейчас в контейнерах в основном то, что необходимо для восстановления мирной жизни.

Новый груз из России особенно долгожданный, в контейнерах – бензогенераторы. В Сирии непростая ситуация с энергоснабжением. Даже в крупных городах свет отключают по нескольку раз в день, не говоря уже о небольших поселках.

Мощности каждого из 84 генераторов хватит для того, чтобы снабдить энергией небольшую школу или больничные палаты. Техника простая и надежная, а также непритязательна к качеству топлива. И для ремонта не требуется никаких особых инструментов

«Агрегаты эти простые в обслуживании, поэтому на первое время, я думаю, вопросов не будет… Данный агрегат рассчитан на тип бензина А-76, но, возможно, и применение 92-го», – поясняет представитель инженерных войск Александр Мотуновский.

Перед передачей в пользование каждый генератор проверяют военные инженеры, чтобы уже в ближайшие дни электричество появилось там, где его ждут большего всего. В больничных палатах, школьных классах и мечетях.