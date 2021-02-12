Посадка на плавучий аэродром: кадры совместных учений палубных вертолетов Ка-27 и фрегата «Адмирал Макаров»

В Черном море совместные тактические учения провели моряки и летчики. Экипажи палубных вертолетов Ка-27 и фрегата «Адмирал Макаров» отработали сложнейший элемент летной подготовки - посадку на палубу в открытом море. То есть корабль на время стал плавучим аэродромом, и на него один за одним садились вертолеты.

Палуба фрегата - этот пятачок на корме, который сверху больше напоминает мишень. Именно на нее пилотам нужно было посадить воздушное судно во время тренировки, с чем они успешно справились.

Корабельная авиация - неотъемлемая часть вооружения для «Адмирала Макарова» и других судов проекта «Буревестник». Вертолеты палубного базирования Ка-27 на фрегатах этой серии являются штатными боевыми единицами. Их берут в дальние морские походы. Для транспортировки есть специальный ангар.