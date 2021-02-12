Массовое десантирование, молниеносные решения и сильный мороз: как прошли самые масштабные в 2021 году учения ВДВ под Костромой

Сегодня подводят итоги самых масштабных учений ВДВ в этом году. В заданную точку в Костромской области ранее десантировали 1000 военнослужащих. Маневры шли несколько дней, а перед личным составом стояли наиболее сложные задачи.

Для самого десантирования пришлось применить волновую тактику. Легенда учений командованию была неизвестна - это для того, чтобы командиры отрабатывали оперативность принятия решений. Еще определенные сложности принесла погода: морозы до минус 20 и, конечно, огромные сугробы.

К настоящему моменту командование подвело предварительные итоги и оценило их на отлично. Конечно, еще будет анализироваться много факторов, что позволит в результате улучшить взаимодействие.

Военнослужащих и технику сейчас отправляют в места привычного дислоцирования. Но отдыхать долго не получится: учения проводятся регулярно, и ближайшие, правда уже не такие масштабные, у ВДВ состоятся в следующем месяце.