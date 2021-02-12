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Скорость и раскаленная броня: как проходит армейский этап конкурса «Танковый биатлон» в Приморье

Мария Герман
06:53 12.02.2021
Экипажи, показавшие лучшие результаты, будут отстаивать честь общевойсковой армии на окружном этапе конкурса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Уничтожить противника одним выстрелом и укрыться там, где, казалось бы, невозможно, могут снайперы Восточного военного округа (ВВО).  На полигоне Князе-Волконский сейчас идут полевые занятия.

Снайперы совершенствуют горную подготовку. По роду своей профессии они должны уметь маскироваться, передвигаться и оборудовать позиции везде. В лесах, равнинах, горах.

Тренировки проходят, в том числе, на большой высоте. Отвесный склон - идеальное место для отработки техники спуска. Используемые веревки хоть и тонкие, но выдерживает большую нагрузку. Внизу снайперов прикрывает группа, которую сложно заметить на белом снегу.

А танковые экипажи общевойскового объединения ВВО начали второй - армейский этап конкурса «Танковый биатлон». Мероприятие проходит на Сергеевском полигоне в Приморском крае.

В ходе выполнения конкурсных упражнений экипажи танков состязаются в огневом поражении трех мишеней прямой наводкой штатным артиллерийским снарядом на дальностях до 2000 метров, в стрельбе с закрытой огневой позиции на дальности свыше 5000 метров, а также в преодолении препятствий и скоростном прохождении трассы.

Экипажи, показавшие лучшие результаты, будут отстаивать честь общевойсковой армии на окружном этапе конкурса «Танковый биатлон», который пройдет в марте текущего года на одном из полигонов в Забайкалье.

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