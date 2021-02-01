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Во Владикавказе начала работу поликлиника 412-го военного госпиталя ЮВО

Анна Берестовая
02:06 01.02.2021
В новом здании предусмотрено зонирование помещений с разделением потоков больных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Поликлиника 412-го военного госпиталя Южного военного округа приступила к работе по предназначению в новом здании во Владикавказе. Военные готовы к оказанию квалифицированной медицинской помощи с применением современного высокотехнологичного оборудования.

Поликлиника оснащена цифровыми флюрографическим и рентгеновским аппаратами, компьютерным томографом, аппаратами бронхоскопии, гастро- и  колоноскопии, ультразвуковыми диагностическими системами. В составе медучреждения хирургическое и терапевтическое отделения, инфекционный кабинет, дневной стационар на 10 коек, отделение функциональной диагностики, кабинет неотложной помощи, отделение рентгеновской диагностики, а также клинико-диагностическая лаборатория.

Новое лечебное учреждение построили специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России. В ходе первого этапа строительства было возведено четырехэтажное здание на 300 посещений общей площадью около 9000 квадратных метров. В новом здании предусмотрено зонирование помещений с разделением потоков больных.

В нем будут трудиться свыше 100 высококвалифицированных специалистов. Они продолжат в полной мере оказывать помощь военнослужащим, проходящим военную службу на Северном Кавказе и Закавказье, членам их семей, военным пенсионерам и гражданскому персоналу ЮВО.

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