Российские военные проводят обучение артиллеристов ВС САР

Российские военнослужащие проводят обучение артиллеристов вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. На практике сирийские военные учатся правильно выбирать и занимать огневые позиции, вести огонь из гаубиц Д-30 и своевременно выполнять смену огневых позиций.

Один из самых зрелищных эпизодов учений - экстренный сбор орудий. Местные военные демонстрируют быстрое собирание гаубиц и перемещение по территории.

Ранее сирийцам требовалось до 30 минут, чтобы собрать гаубицу, сейчас - не больше 10 минут. На данный момент на вооружении стоят только две гаубицы, которые предназначены для отработки практических занятий.

«На вооружении сирийских ВС стоят образцы российского производства. Необходимо качественно освоить их, чтобы гарантированно поражать бандформирования», - сказал представитель группировки сил ВС РФ в Сирии Евгений Кулешов.

Российские советники обучили всем хитростям владения нашей боевой техникой. Тактические учения проходят ежедневно по восемь часов.