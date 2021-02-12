Подготовка к Параду Победы: знаменная группа и оркестр Преображенского полка прошли вакцинацию от коронавируса

В Москве началась массовая вакцинация участников Парада Победы. Прививки препаратом «Спутник V» делают и военнослужащим 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, который стоит в Кремле в почетном карауле.

К таким требованиям как рост, вес, состояние здоровья и даже внешность добавился еще один немаловажный пункт к самому элитному воинскому подразделению – прививка от коронавирусной инфекции. Будущие участники парада проходят второй этап вакцинации. Одними из первых прививки получили знаменная группа и музыканты образцового оркестра Западного военного округа.

На текущий момент вакцинировались уже 500 человек. Прививка гарантирует выработку иммунитета, а значит никаких дополнительных карантинных мер перед Парадом Победы не потребуется. После инъекции ближайшие три дня военнослужащие проведут в спокойном режиме, больше времени им выделили на быт – например, на уход за строевой обувью, которая должна быть в идеальном состоянии.