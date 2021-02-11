Подвиг партизан вдохновил юнармейцев на съемки исторической короткометражки

«Юнармия» предлагает отправиться в виртуальную экскурсию и узнать о вкладе партизанского движения в Победу в Великой Отечественной войне. Все желающие могут увидеть видеоролик, снятый в рамках Всероссийского литературного конкурса «Два капитана», который Главный штаб Движения проводит совместно с АО «Издательство «Детская литература» при поддержке музейного комплекса «Дорога памяти 1418 шагов к Победе».

Повествование в ролике ведется от лица юнармейца, изучающего экспозицию. Он знакомится с именами героев. Все они шли в партизаны добровольно. В отряды вступали люди разного возраста и национальностей.

«Больше всего меня поразило то, что многие из них​ были детьми, не старше меня. И, несмотря на ​ это, они отчаянно сражались с врагом, рискуя своими жизнями. При этом каждый седьмой партизан погибал на войне. Я задумался, а смог бы я так?», – поделился своими впечатлениями Егор Шихарев, чей голос звучит за кадром.

Это второй ролик, представленный юнармейцами. Ранее они подготовили короткометражку о подвиге защитников Брестской крепости. Всего, в рамках проекта, будет создано восемь серий. ​ Темы, затронутые в сюжетах,​ станут основой для будущих литературных произведений и иллюстраций, которые ждут на конкурс. В этом году он посвящен 80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне.

«Такие виртуальные экскурсии знакомят подрастающее поколение с подвигом народа. Не все могут посетить комплекс, который располагается в Подмосковье. Кто-то находится за сотни километров от него, может быть, даже в другой стране. Посмотрев ролик, он увидит экспонаты, которые предоставлены в музее. Узнает какие-то ценные факты. И очень хорошо, если свои впечатления человек выразит, написав рассказ, стихотворение или создав иллюстрацию, а потом пришлет свое произведение на конкурс, – пояснил начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр​ Никита​ Нагорный.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зайти на сайт издательства «Детская литература», перейти в раздел под названием «Два капитана», заполнить анкету участника и загрузить свою работу. Главное, успеть сделать это до 15 марта. Специальная комиссия определит призеров в трех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшая иллюстрация». Будут победители, которых выберут читатели на сайте, путем голосования.

Лучших авторов наградят 1 июня в Москве, в рамках Международного дня защиты детей. Работы победителей опубликуют на официальных сайтах ВВПОД «Юнармия» и издательства «Детская литература».

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в​ 2016 году по​ инициативе Минобороны и​ при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 750 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.