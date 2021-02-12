Спуск со склона, маскировка и аномальный мороз: чему учатся курсанты-снайперы ВВО в горах

На полигоне под Хабаровском курсы выживания в горах и огневую подготовку прошли курсанты школы снайперов Восточного военного округа. Они учились подбираться к условному противнику с высоты, запутывать его на открытой местности и ликвидировать максимально незаметно. Перед началом учений прошла проверка снаряжения, оружия и маскировки.

Каждый курсант во время полевого выхода должен отработать навыки штурмовой разведки, ведение боя в сложных условиях и стрельбу из крупного калибра, а также спуск с отвесного склона.

Несмотря на то, что альпинистская веревка не выглядит крепкой, бойца весом в 100 килограммов в полном обмундировании она спокойной выдерживает. Корреспондент «Звезды» спустился с отвесного склона вместе со снайперами.

«Высота небольшая. Довольно напряженно, если ты делаешь это в первый раз. У меня вроде бы получается. Только под конец чувствуешь себя более-менее в своей тарелке», - поделился своими впечатлениями Максим Низкодубов.

Снайпер, как и сапер, ошибается только один раз. Чтобы этого избежать важны маскировка, терпение, самодисциплина и стрельба без промаха. В засаде снайперу запрещено курить, потому что никотин учащает сердцебиение, а это мешает точности выстрела; пить воду и даже ходить в туалет.

«Подготовка своего снаряжения. Если ты знаешь, что будешь где-то останавливаться, нужны теплые вещи, которые накидываешь. Если ты предполагаешь, что у тебя все будет в движении, то исходя из предстоящих действий, к любой задаче надо готовиться заранее», - объяснил курсант школы снайперов.

Мастерство снайпера - это и хорошая организация засады, и навыки альпиниста. После спуска на землю стрелковая группа буквально растворяется на заснеженном полигоне. Маскировка с учетом рельефа и погодных условий - еще одна боевая задача для курсантов. Здесь не обойтись и без тактической хитрости: снайперы часто используют ложные огневые позиции. Таким способом противника вводят в заблуждение и отвлекают от реальной позиции снайпера.

«Когда у нас ведется стрельба, противник отвлекается на это, обращает внимание и начинает работать с ложной позицией. В это время он себя обнаруживает. И снайпер вместе с наблюдателем отрабатывают его сторону», - рассказал курсант школы снайперов.

В этом году курсантов ВВО экзаменовали еще и крепкие морозы, которые накрыли регион. Но аномальные холода лишь закалили характер снайперов и сделали их еще сильнее.