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ВМФ России в одном строю с НАТО: как прошел первый день учений «АМАН-2021» в Пакистане

Иван Линдеманн
Максим Румянцев
19:00 12.02.2021
Главной задачей маневров организаторы определили борьбу с морским пиратством общими усилиями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Впервые за десятилетие корабли ВМФ России участвуют в совместных  маневрах с боевыми судами НАТО, в том числе ВМС США и Королевского флота Великобритании. В Пакистане в пятницу, 12 февраля, стартовал береговой этап крупнейших международных учений «АМАН-2021».

Строго говоря, это не столько военные учения, сколько практическая отработка международного взаимодействия против общих вызовов - пиратства и терроризма, наркоторговли и контрабанды, торговли людьми и оружием. В руках почетного караула - почти полсотни флагов разных государств, участников больших учений на пакистанской земле.

Десять лет нашим  военным морякам не доводилось стоять в общем строю с военными стран НАТО. Видимо, с непривычки не выдержал такого государственный символ Соединенных Штатов - во время торжественной церемонии открытия учений американский флаг рухнул вниз в самый ответственный момент. Его немедленно вернули на место - ничто не должно помешать взаимодействию ради ликвидации общих угроз.

«Самое важное - то, что все 45 стран прибыли сюда, несмотря на пандемию, что я считаю большим успехом для Пакистана. Наше послание заключается в том, что Пакистан - миролюбивая страна, а смысл учений - сохранение мира», - рассказал командир 25-й эскадры эсминцев Имтиаз Али.

В порту Карачи, главной военно-морской базе Пакистана, ошвартовался отряд кораблей Черноморского флота - фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-739.

Кроме того, с российской стороны в учениях будет задействован палубный вертолет морского базирования, подразделение морской пехоты и отряд разминирования. Главной задачей учений организаторы определили борьбу с морским пиратством общими усилиями. У российских военных моряков в этом смысле есть большой опыт участия в патрулировании опасных районов - фрегат «Адмирал Григорович» весной прошлого года принимал участие в учениях на аналогичную тематику в Индийском океане.

«Мы в ходе учений будем взаимодействовать, выполнять общие упражнения и покажем совместную хорошую морскую выучку», - заявил руководитель делегации ВМФ России контр-адмирал Олег Апишев.

В течение ближайших трех дней участникам учений предстоит на берегу определить порядок взаимодействия, еще два дня отводится на активную фазу в море.

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