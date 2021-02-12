В Нагорном Карабахе вакцину от коронавируса получили более 1 600 российских миротворцев

В Нагорном Карабахе врачебно-сестринскими бригадами медицинских отрядов особого назначения ведется второй этап вакцинации личного состава миротворческого контингента от коронавирусной инфекции. На данный момент привито более 1 600 военнослужащих. Об этом в ходе брифинга сообщил полковник Дмитрий Перепелкин.

Представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе заявил, что военнослужащие продолжают выполнение задач по контролю за реализацией достигнутых договоренностей о прекращении огня и боевых действий.

«За прошедший период нарушений режима прекращения огня не отмечено. Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев на территорию Нагорного Карабаха. Всего на сегодняшний день вернулись 52 473 человека», - сказал он.

Также, отметил Перепелкин, в период с 9 февраля обеспечено безопасное прохождение 11 автомобильных колонн ВС Азербайджана в зоне ответственности миротворческого контингента. Российскими инженерно-саперными группами продолжается поиск и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов.

«На сегодняшний день проверено 1 292 здания, около 426 километров дорог, очищено более 1 358 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 24 279 взрывоопасных предметов», - уточнил полковник.

Кроме того, группами Центра гуманитарного реагирования во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон продолжается поиск тел погибших военнослужащих в Кельбаджарском, Гадрутском, Джебраильском и Физулинском районах.

«Мы находимся на наблюдательном посту №5 к юго-западу от города Шуша. Российские военнослужащие, несущие службу на посту, обеспечивают безопасность восстановления азербайджанской стороной электроподстанции и линий электропередачи, а также движения автотранспорта по дороге Горис - Степанакерт», - заявил Перепелкин.

Выполнение российским миротворческим контингентом задач по поддержанию мира в регионе продолжается в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.