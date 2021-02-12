Огонь, вода и корабельные переборки: экипаж «Петра Ильичева» показал, как отрабатывается борьба за живучесть

Экипаж новейшего корабля противоминной обороны «Петр Ильичев» отработал действия по борьбе за спасение тральщика.

Такие тренировки очень важны - в реальной боевой ситуации действия, несмотря на психологическое воздействие, уже будут доведены до автоматизма.

Военные моряки, поднятые по тревоге, потушили пожар, который вспыхнул в трюме корабля. Действовать нужно было максимально быстро, пока огонь не охватил всю площадь. Следующим испытанием стала течь на корабле. Экипаж общими усилиями заделал пробоину.

Тренировка проходила на учебно-тренажерном комплексе, на 100 процентов имитирующем настоящий корабль.