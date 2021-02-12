Огонь, вода и корабельные переборки: экипаж «Петра Ильичева» показал, как отрабатывается борьба за живучесть
Тренировка проходила на учебно-тренажерном комплексе, на 100 процентов имитирующем настоящий корабль.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экипаж новейшего корабля противоминной обороны «Петр Ильичев» отработал действия по борьбе за спасение тральщика.
Такие тренировки очень важны - в реальной боевой ситуации действия, несмотря на психологическое воздействие, уже будут доведены до автоматизма.
Военные моряки, поднятые по тревоге, потушили пожар, который вспыхнул в трюме корабля. Действовать нужно было максимально быстро, пока огонь не охватил всю площадь. Следующим испытанием стала течь на корабле. Экипаж общими усилиями заделал пробоину.
Тренировка проходила на учебно-тренажерном комплексе, на 100 процентов имитирующем настоящий корабль.