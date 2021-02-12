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Российская делегация приняла участие в открытии учения «АМАН-2021» в Пакистане

Тимур Шерзад
16:27 12.02.2021
Учение будет проходить с 12 по 16 февраля текущего года. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня, в пакистанском посту Карачи, состоялась церемония открытия международного военно-морского учения «АМАН-2021» (AMAN-2021). В нем приняла участие и российская делегация. 

Ее возглавил контр-адмирал Олег Апишев, командир отряда боевых кораблей, капитан 1 ранга Сергей Тронев, а также командиры фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксира «СБ-739». 

Вступительное слово от имени командующего пакистанскими ВМС адмирала Амжада Мухаммада сказал контр-адмирал Навид Аршаф. 

Учение «АМАН-2021» проводится Аравийском море и имеет внеблоковый статус. Все участвующие страны (всего их 45) принимают участие самостоятельно - разумеется, в том случае, если имеют приглашение от пакистанской стороны.

В отработке же морских эпизодов будут задействованы корабли восьми стран, включая российские. Помимо этого, в них примет участие авиация и антитеррористические подразделения. 

Цель «АМАН-2021» - укрепить и развить военное сотрудничество между участниками маневров, а также произвести обмен опытом по борьбе с морским пиратством. Учение будет проходить с 12 по 16 февраля текущего года. 

Помимо самих боевых кораблей и спасательного буксира «СБ-739», со стороны России в учении участвуют подразделение морской пехоты, группа разминирования и палубный вертолет с «Адмирала Григоровича».

  
 
 
 

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