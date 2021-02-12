На том конце страны: во Владивостоке вакцинируют курсантов и преподавателей Тихоокеанского военно-морского училища

Вакцинация проходит во всех уголках страны, в том числе и на Дальнем Востоке.

Например, во Владивостоке, в Тихоокеанском высшем военно-морском училище. Прививают всех - и курсантов, и преподавателей. Перед инъекцией медики проверяют состояние здоровья, а после на протяжении получаса наблюдают за теми, кто прошел процедуру.

Второй компонент они получат теперь, как и положено, через три недели. Всего привить против коронавируса в учебном заведении планируют более тысячи человек. Каждый из них получит вакцину исключительно на добровольных началах - дав на это личное письменное согласие.