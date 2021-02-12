Нанеся удар по коронавирусу, военные врачи вернулись из Ялты и Симферополя в пункты постоянной дислокации

Военные врачи медицинских отрядов спецназначения Южного округа и Черноморского флота вернулись на место постоянной дислокации после того, как завершили работу по оказанию помощи жителям Крыма в борьбе с коронавирусом.

В торжественной обстановке вернувшиеся «домой» были встречены сослуживцами и родственниками.

С декабря военврачи в Крыму приняли более полутора тысяч пациентов. Уровень заболеваемости на полуострове значительно снизился, поэтому два мобильных госпиталя в Симферополе и Ялте было решено свернуть. Глава полуострова Сергей Аксенов поблагодарил медиков за высокий профессионализм.