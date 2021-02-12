Лучшие из лучших: более 100 танкистов Урала поборются за право выступить в команде ЦВО на «Танковом биатлоне»

Более ста лучших танкистов Урала поборются за право выступить в команде Центрального военного округа (ЦВО) на всеармейском конкурсе «Танковый биатлон» АрМИ-2021.

Экипажи на танках Т-72Б3 выполнят стрельбу по мишени из вооружения танков на дальности от 1600 до 1800 метров. Кроме того, они на время преодолеют маршрут с естественными и искусственными препятствиями: курганом, огненной полосой, противотанковым рвом с проходом, макетом колейного моста.

Правильность преодоления маршрута и препятствий, точность стрельбы будут контролироваться с помощью видеокамер на трассе, датчиков на мишенях и беспилотных летательных аппаратов.

В состязаниях примут участие танкисты прославленной танковой дивизии, которой присвоено почетное наименование «Уральский танковый батальон» для сохранения традиций и памяти о подвиге в годы Великой Отечественной войны 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, также известного как «Корпус черных ножей».